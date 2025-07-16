16 июля футболистам владимирского «Торпедо» официально представили нового главного тренера – им стал Аслан Засеев, сообщили в пресс-службе клуба. Аслан Таймуразович родом из Беслана,

16 июля футболистам владимирского «Торпедо» официально представили нового главного тренера – им стал Аслан Засеев, сообщили в пресс-службе клуба. Аслан Таймуразович родом из Беслана, воспитанник североосетинского футбола, в прошлом – защитник. За годы профессиональной карьеры он выступал за ряд клубов, включая «Ладу» Тольятти, «Черноморец» Новороссийск, «Кубань», «Волгу», «Луч-Энергию», «Спартак» Нальчик, «Нефтехимик» и ФК «Тамбов». После