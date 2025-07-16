Выражается надежда, что эти сроки будут соблюдены.

Вопрос о вводе в эксплуатацию акушерского корпуса в Коврове, который затянулся на долгие годы, активно обсуждается общественностью. Этот объект, как говорят, «заговоренный», никак не может начать функционировать, если считать с момента начала строительства терапевтического корпуса.В последнее время поступает информация о том, что корпус достроен, приобретено необходимое оборудование, а медицинский персонал готов приступить к работе. Однако, открытие задерживается из-за длительных судебных разбирательств между подрядчиком и заказчиком по поводу некачественных стеновых панелей в палатах и операционном блоке.Сообщается, что строительная компания в итоге заменила проблемные панели. Но возникла новая трудность – протечка более полусотни радиаторов отопления. По имеющимся данным, этот вопрос должен быть решен в течение текущей недели. Арбитражный суд дал подрядчику две недели на устранение дефектов.По имеющимся планам, ввод корпуса в эксплуатацию ожидается до конца текущего года. Выражается надежда, что эти сроки будут соблюдены.