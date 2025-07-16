Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

В Собинском районе Владимирской области полным ходом идет строительство газовых сетей, осуществляемое в рамках государственной программы по увеличению уровня газификации региона. Благодаря этим работам, природный газ станет доступен для 95 домов в деревнях Пушнино, Колокольница, Вал и Кадыево. На реализацию этого проекта из бюджета выделено 15,2 миллиона рублей.На данный момент строительство газопровода высокого давления выполнено почти полностью (на 90%), а распределительные сети, проложенные во всех упомянутых деревнях, завершены на 100%.Осуществление этого проекта стало возможным благодаря активному участию местных жителей, которые приняли решение софинансировать разработку проектной документации по губернаторской программе «30 на 70». Ранее программа самообложения граждан предполагала распределение финансирования 50 на 50, но по инициативе губернатора Александра Авдеева поддержка со стороны области была увеличена до 70%.В 2025 году в рамках государственной программы на развитие газификации во Владимирской области из регионального бюджета будет направлено 141,6 миллиона рублей. Эти средства будут использованы для строительства 55 километров газовых сетей, что позволит подключить к газу около 600 домов в 18 населенных пунктах. Помимо этого, запланированы работы по модернизации существующих газовых сетей в городе Гусь-Хрустальный.Специалисты обращают внимание на то, что подключение к газу возможно только для домов, полностью готовых к его приему. Жителям предоставляется государственная помощь в виде субсидий на подготовку жилья, размер которых варьируется от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от наличия льгот.