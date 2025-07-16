В Меленках 43-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже сотового телефона.

В Меленках 43-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже сотового телефона. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в мае текущего года. Фигурант и его приятель гостили у местной жительницы и распивали спиртные напитки. Когда хозяйка уснула, обвиняемый похитил её телефон стоимостью 5 тыс. рублей, который лежал на столе.Правоохранители оперативно задержали мужчину, мобильник изъяли и вернули потерпевшей.«В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.