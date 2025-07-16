Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

В Суздале ведутся масштабные работы по реконструкции плотины № 2, расположенной на левом берегу реки Каменки, вблизи набережной и переулка Шевченко. Этот проект, рассчитанный на 2024-2025 годы, включен в федеральную программу по предотвращению наводнений и аварий на гидротехнических сооружениях в населенных пунктах.По информации от правительства Владимирской области, плотина эксплуатируется с 1974 года и за это время ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Предварительное обследование выявило серьезные повреждения железобетонных конструкций, включая оголенную арматуру на опорах, разрушение бетона водосброса и полное отсутствие креплений понура и рисбермы. В случае аварии под угрозой затопления оказались бы дорога, два моста, линии электропередач и жилища более чем 3400 суздальцев.Проект предусматривает комплексное восстановление всех основных элементов плотины, от возведения новых береговых опор до замены подъемных механизмов водосливного сооружения. На данный момент демонтированы старые стены, создан обводной канал, установлены затворы и начаты работы по удалению поврежденного бетона на водосливе. Укрепление рисбермы выполняется каменной кладкой. Готовность объекта на данный момент оценивается в 43%.Так как работы проводятся на территории древнего культурного слоя, все земляные работы контролируются археологом. Наблюдения ведутся на площади около 3000 квадратных метров, что позволит сохранить ценные артефакты, относящиеся к X–XVII векам. Финансирование проекта осуществляется Росводресурсами, общая сумма составляет 84,8 млн рублей, из которых 48,8 млн будет выделено в 2025 году. Общий бюджет проекта превышает 97 млн рублей. После завершения реконструкции плотины будет устранен риск наводнений и созданы благоприятные условия для развития туристической инфраструктуры Суздаля.