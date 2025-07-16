Смертельная авария под Суздалем унесла жизнь семьи. Трагедия произошла в минувший вторник около пяти часов вечера на 231-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», около села Торчино.

Смертельная авария под Суздалем унесла жизнь семьи. Трагедия произошла в минувший вторник около пяти часов вечера на 231-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», около села Торчино. Отечественная легковушка вылетела навстречу фуре. Шансов выжить в такой автокатастрофе не было. Артем Григорьев, врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 2114»