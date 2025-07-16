В среду, 16 июля, в многоквартирном доме №16 по улице Крайнова во Владимире случился пожар.

В среду, 16 июля, в многоквартирном доме №16 по улице Крайнова во Владимире случился пожар. Об этом сообщила ГУ МЧС России по региону.Возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания. Пламя распространилось на площади в 15 кв. метров. Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали 20 жителей, среди которых оказались двое детей.«К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1979 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении погибшего», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.