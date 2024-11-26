В рамках новой схемы операторы будут обязаны фотографировать каждую контейнерную площадку.

С 1 января 2025 года в Владимирской области вступит в силу новый порядок контроля за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В рамках новой схемы операторы будут обязаны фотографировать каждую контейнерную площадку до и после вывоза мусора, а снимки должны будут загружаться в федеральную государственную информационную систему учета ТКО в режиме онлайн.Также планируется введение GPS-трекинга мусоровозов через ГЛОНАСС, что позволит отслеживать их движение до полигона. Министерство природопользования и экологии области совместно с прокуратурой разработало проект приказа, который регламентирует порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора. Этот документ должен вступить в силу в середине февраля 2025 года и позволит местным властям оперативно реагировать на нарушения и улучшать качество услуг по вывозу мусора для жителей региона.