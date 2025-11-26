1 декабря в регионе стартует совместная акция ООО «ЕРИЦ Владимирской области» и ООО «Владимиртеплогаз» по списанию пеней. Жители области, которые оплатят долги за отопление и горячую воду,

1 декабря в регионе стартует совместная акция ООО «ЕРИЦ Владимирской области» и ООО «Владимиртеплогаз» по списанию пеней. Жители области, которые оплатят долги за отопление и горячую воду, получат списание пеней. Но при этом у должников не должно быть судебных и/или исполнительных производств. На пени, в отношении которых имеется судебное решение об их взыскании, либо находящиеся