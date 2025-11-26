Директор огромного супермаркета идет по торговому залу и видит такую картину: один из менеджеров ведет разговор с покупателем-
- Как, у вас нет удочки? Сейчас мы подберем вам самый лучший спининг...А у вас и лодки нет. Без проблем. В нашем магазине вы купите самую лучшую. Как, вы до сих пор без машины? Пойдемте, я покажу вам шикарнейший Джип и совсем недорого. Покупатель довольный согласился оплатить покупку Джипа.
Директор в экстазе. Подходит к менеджеру и говорит:
- Умница! Это ж надо так его развести. Мужик пришел покупать удочку, а ты ему Джип! С меня премия!
- Спасибо, конечно. Только он пришел покупать "Тампакс" для жены, а я ему "Выдалась свободная неделька?"
еще анекдот!