Происходящее в Белоруссии обсудили в шоу Вечер с Владимиром Соловьевым.

Происходящее в Белоруссии обсудили в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".Инцидент с задержанием основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича активно обсуждают на российских федеральных каналах. Например, дискуссия развернулась в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", где о ситуации в Белоруссии высказалась журналист Маргарита Симоньян.Руководитель RT отметила, что на фонеподнявшегося шума вокруг задержания Протасевича не наблюдается никаких акций протеста, нет народного волнения. Мол, это говорит о том, что в Белоруссии, как и в России, нет действительно возмущенной массы людей. "Есть технология, есть цифра, когда по щелчку такие Протасевичи и Навальные эту массу создают", – заявила Симоньян.Владимир Соловьев подхватил сказанное журналисткой. Телеведущий предложил выдать Протасевича Донбассу. "Чтобы его там и судили за преступления, совершенные против народа", – сказал журналист. Ранее сообщалось, что Протасевич проходил службу в неонацистском полку "Азов" и участвовал в карательной операции против Донбасса.Напомним, в воскресенье, 23 мая, в минском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщений о минировании. На борту находился Роман Протасевич. В небо вылетел истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29, чтобы якобы сопроводить самолет. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились, а блогер был задержан.