Ирина Салтыкова в свои 53 года в прекрасной форме. При этом,
как выяснилось, певица пьет и курит – что не мешает ей отлично выглядеть.
Ирина Салтыкова в свои 53 года в прекрасной форме. При этом,
как выяснилось, певица пьет и курит – что не мешает ей отлично выглядеть.
Ирина Салтыкова не занимается спортом, употребляет
алкогольные напитки и курит. Певица ошарашила откровенным признанием ведущую
программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском
радио".
53-летняя Ирина Салтыкова выглядит прекрасно. Секретами
отличной формы и попросила поделиться певицу журналистка. Оказалось, никаких
особых тайн у артистки нет. Кроме, разве, того, что Ирина принципиально не
пользуется уколами красоты, которые так любят многие звезды.
"Не хочу. Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски,
массажи. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда.
Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек", – заявила певица.
живет за городом, в коттеджном поселке. По
вечерам, перед сном, артистка обязательно выходит на прогулку. Возможно, в этом
и заключается секрет ее молодости.
Певица также объяснила, почему культовый режиссер Алексей Балабанов выбрал именно ее на роль в картине "Брат-2". отметила, что Балабанов был очень мудрым человеком, всегда знал, чего хочет от актеров. Певице он заявил, что никого, кроме нее, в этой роли не видит. При этом он сразу сказал всей съемочной бригаде, что фильм "Брат-2" – коммерческий проект, пишет Teleprogramma.pro.