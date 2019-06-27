Ирина Салтыкова в свои 53 года в прекрасной форме. При этом, как выяснилось, певица пьет и курит – что не мешает ей отлично выглядеть.

Ирина Салтыкова в свои 53 года в прекрасной форме. При этом,как выяснилось, певица пьет и курит – что не мешает ей отлично выглядеть.Ирина Салтыкова не занимается спортом, употребляеталкогольные напитки и курит. Певица ошарашила откровенным признанием ведущуюпрограммы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русскомрадио".53-летняя Ирина Салтыкова выглядит прекрасно. Секретамиотличной формы и попросила поделиться певицу журналистка. Оказалось, никакихособых тайн у артистки нет. Кроме, разве, того, что Ирина принципиально непользуется уколами красоты, которые так любят многие звезды."Не хочу. Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски,массажи. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда.Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек", – заявила певица.живет за городом, в коттеджном поселке. Повечерам, перед сном, артистка обязательно выходит на прогулку. Возможно, в этоми заключается секрет ее молодости.Певица также объяснила, почему культовый режиссер Алексей Балабанов выбрал именно ее на роль в картине "Брат-2". отметила, что Балабанов был очень мудрым человеком, всегда знал, чего хочет от актеров. Певице он заявил, что никого, кроме нее, в этой роли не видит. При этом он сразу сказал всей съемочной бригаде, что фильм "Брат-2" – коммерческий проект, пишет Teleprogramma.pro.