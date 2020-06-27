Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о вероятности революционных событий. Среди противников власти хватает майданутых, заявил он.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о вероятности революционных событий. Среди противников власти хватает "майданутых", заявил он.Видением внутриполитической обстановки в стране в преддверии выборов президент поделился на встрече с коллективом предприятия "Беларуськалий". Несмотря на то, что власть в республике не меняется 26 лет, Лукашенко считает, что республика "исчерпала лимит революций".Да и тех, кто способен возглавить и повести за собой массы в стране не наблюдается, полагает глава государства. "А вот "майданутых" у нас хватает", – продолжил Лукашенко.Повторение украинских событий Белоруссии ни к чему, заявил президент. Революционные события приводит к разрушению страны, добавил он.Лукашенко призвал сограждан не допустить потрясений. А если граждане не согласны с позиций главы государства, то пусть ищут нового лидера, резюмировал он.С начала мая в Белоруссии продолжатся акции протеста. Сторонники альтернативных кандидатов в президенты выстроились в многокилометровые очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение оппонентов Лукашенко. Пикеты оппозиции нередко перерастали в массовые митинги.Протест в Белоруссии кардинально отличается от всех протестов в мире (кроме России). Это даже протестом назвать сложно. Массовый увеселительный бунт. Бунтик.— Новые коммунисты (@becck13)На этом фоне белорусский лидер обратился к армии. В расположении десантно-штурмовой бригады в Бресте он призвал военных в случае необходимости поддержать "стабильность и согласие в обществе".Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. идет на шестой срок. Если он победит, то будет руководить республикой более 30 лет.