В Александрове пострадавшие от пожара в многоквартирном доме, попросили помощи у Президента РФ Владимира Путина. Накануне прямой линии они записали к главе государства. Они просят помочь ..

В Александрове пострадавшие от пожара в многоквартирном доме, попросили помощи у Президента РФ Владимира Путина. Накануне прямой линии они записали к главе государства. Они просят помочь вернуться к нормальной жизни.Их не устраивают жилищные условия в квартирах, которые выделили местные власти. По словам александровцев, на предоставленных квадратных метрах жить невозможно.﻿«На компенсацию, которую предлагают чиновники, нельзя купить достойное жильё. Многие покупали квартиры на средства маткапиталла, следовательно они должны соответствовать госстандартам. Администрация Александрова не решает наши проблемы. Мы с детьми вынуждены скитаться по углам. Просим разобраться в сложившейся ситуации», - сетуют погорельцы.Напомним, что на следующий день после пожара в Александрове побывал Владимир Сипягин, которыйСреди мер поддержки, о которых сообщали в администрации Владимирской области, можно отметить, что четыре семьи уже приступили к сбору документов для оформления социального контракта. Двоих детей обеспечат бесплатными путёвками в загородный оздоровительный лагерь. Один жилец оформляется для помещения в Дом ветеранов.Между Белым домом и одним из местных кафе заключён договор об обеспечении людей горячей едой.По данным на 16 июня, 15 жильцов получили по 10796 рублей материальной помощи.Всего в доме зарегистрировано 150 человек.В ночь на 12 июня в пятиэтажном доме кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 900 квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. К счастью, жертв удалось избежать.