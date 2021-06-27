В Александрове пострадавшие от пожара в многоквартирном доме, попросили помощи у Президента РФ Владимира Путина. Накануне прямой линии они записали к главе государства. Они просят помочь ..
В Александрове пострадавшие от пожара в многоквартирном доме, попросили помощи у Президента РФ Владимира Путина. Накануне прямой линии они записали к главе государства. Они просят помочь вернуться к нормальной жизни.
Их не устраивают жилищные условия в квартирах, которые выделили местные власти. По словам александровцев, на предоставленных квадратных метрах жить невозможно.
«На компенсацию, которую предлагают чиновники, нельзя купить достойное жильё. Многие покупали квартиры на средства маткапиталла, следовательно они должны соответствовать госстандартам. Администрация Александрова не решает наши проблемы. Мы с детьми вынуждены скитаться по углам. Просим разобраться в сложившейся ситуации», - сетуют погорельцы.
Напомним, что на следующий день после пожара в Александрове побывал Владимир Сипягин, который
Среди мер поддержки, о которых сообщали в администрации Владимирской области, можно отметить, что четыре семьи уже приступили к сбору документов для оформления социального контракта. Двоих детей обеспечат бесплатными путёвками в загородный оздоровительный лагерь. Один жилец оформляется для помещения в Дом ветеранов.
Между Белым домом и одним из местных кафе заключён договор об обеспечении людей горячей едой.
По данным на 16 июня, 15 жильцов получили по 10796 рублей материальной помощи.
Всего в доме зарегистрировано 150 человек.
В ночь на 12 июня в пятиэтажном доме кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 900 квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. К счастью, жертв удалось избежать.