Кроме того, зафиксирован пролёт корпуса ракеты, запущенной в 1981 году.

26 июля астроном-любитель из Коврова Александр Каширцев в социальных сетях поделился видео с интересными отрезками наблюдений своей аппаратуры за небесными телами.На одном из отрезков, как считает Александр Каширцев, зафиксирован пролёт корпуса ракеты, запущенной 44 года назад с космодрома Плесецк. Она до сих пор находится на орбите Земли. Другой отрезок видео наблюдений фиксирует вспышку над Владимирской областью некого спутника.Также Каширцев выложил таймлапс, показывающий, что на орбите находятся много других спутников.Напомним, во Владимирской области посевы озимого рапса.