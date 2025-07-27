Человек утонул на затоне Старка в Коврове. Днем 26 июля нашли его тело, рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Михаил Быков, цитата из поста в

Человек утонул на затоне Старка в Коврове. Днем 26 июля нашли его тело, рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Михаил Быков, цитата из поста в сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте» Сегодня днем в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение, что на затоне Старка (не путать с озером Старка) обнаружено тело человека. Плавает в