С улиц исчезнут баннеры, вывески, штендеры и другие виды рекламы.

Во Владимире начнется демонтаж 15 объектов наружной рекламы, размещенных незаконно. МКУ «Управление наружной рекламы и информации» сообщает, что речь идет о рекламных конструкциях на Московском шоссе, проспекте Строителей и других улицах.С улиц исчезнут баннеры, вывески, штендеры и другие виды рекламы, охватывающей различные сферы, включая строительство, продукты питания и услуги общепита.Демонтаж осуществляется в связи с нарушением порядка размещения рекламы, который требует получения необходимых разрешений и согласований. Нарушители будут нести ответственность за самовольное размещение рекламных конструкций.