Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции «Лучшая УК»/ «Лучшее ТСЖ».

Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции «Лучшая УК»/ «Лучшее ТСЖ». Конкурс проводится ежегодно среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, имеющих договоры с «ЭнергосбыТ Плюс». В этом году в акции поучаствовало 619 жилищных организаций.Среди них были выбраны четыре лучшие жилищные компании, которые на 30 октября 2024 года набрали наибольшее количество баллов по ряду критериев. Главные из них – это своевременная оплата за потреблённые энергоресурсы, наличие исправно работающих общедомовых и индивидуальных приборов учёта энергии, своевременная передача их показаний, а также отсутствие судебных споров и выполнение рекомендаций по подготовке домов к осенне-зимнему периоду.Лидером стало Товарищество собственников недвижимости «ТЕРЕМ» города Гусь-Хрустальный. На второй строчке рейтинга – ЖСК-166 из Владимира. На третьем и четвёртом месте – владимирское ТСН «ТСН Фатьяновское» и ТСЖ «МИР-6» из Коврова.Всем победителям вручены дипломы. Подарками для призёров стала техника для благоустройства дворовых территорий – снегоуборщик, триммер и воздуходувки для уборки листвы.«Благодарим клиентов за участие и поздравляем победителей. Радует, что с каждым годом в конкурсе участвуют всё больше управляющих организаций, которые уделяют должное внимание учёту потребляемых ресурсов, энергоэффективности домов и создают комфортное пространство для жителей», – отметил директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Об «ЭнергосбыТ Плюс»«ЭнергосбыТ Плюс» входит в и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – около 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.АО «ЭнергосбыТ Плюс»Реклама