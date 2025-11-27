Поспорили как-то механик, электронщик и инженер по городскому планированию кто такой Бог.
- Бог, несомненно, механик, - утверждал первый. - Посмотрите как устроено человеческое тело. Простейшие рычаги, системы передач...
-Нет, Бог - электронщик! - перебивает его второй. - Посмотрите на нервную систему: сервер, сетка и переферийные устройства...
-Бог - это инженер по городскому планированию, - заявил третий. -
Потому что только инженер по городскому планированию мог поместить зону отдыха рядом с зоной утилизации отходов!
еще анекдот!