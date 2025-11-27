Заходят два друга в кафе, встают в очередь. Один берет монетку в один рубль, подкидывает ее вверх и ловит зубами. Ситуация повторяется еще несколько раз, пока этот "фокусник" не успевает зажать зубы вовремя и проглатывает монету, становясь синим и начиная давиться. . Пока его друг паникует и орет на помощь, малозаметный и скромный мужичок, сидевший за одним столиком, спокойно складывает свою газетку, неспеша подходит к умирающему, хватает его за яйца, и сжимает их со всей силы, пока монетка сама не вылетает изо рта потерпевшего.
Мужичок, ничего не произнося, ловит монетку, и отдает другу потерпевшего. Потом, опять же без слов, спокойно, неспеша, возвращается за свой столик. Офигевший друг, пришедши в себя, подходит поблагодарить мужичка:
"Спасибо вам о
еще анекдот!