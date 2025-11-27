Годовщина избрания ДАМ президентом.
Праздничная пресс-конференция, с представителями иностранных газет, а также присутствует сам ВВП с членами правительства.
Поднимается некий маститый американский политический обозреватель:
- Мистер Путин, я давно хотеть задать вам один вопрос! Есть такой старинный рюский поговорка - два медведя в один берлога не помещаться!
А вы очень спокойно работать с преемник! Как это у вас получаться?
ВВП, с нежностью глядя на ДАМ:
- Ну, какой же это медведь? ! Это МЕДВЕЖОНОК!
еще анекдот!