В Китае за прошедшие сутки число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 106 человек. Кроме того, количество заболевших превысило 4,5 тысячи. Госкомитет КНР по ..

В Китае за прошедшие сутки число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 106 человек. Кроме того, количество заболевших превысило 4,5 тысячи.Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный, особенно для молодых людей и детей. По данным , Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса. В Китае его оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне – как "высокий", пишет .