В Москве задержали пенсионера, стрелявшего из пневматики в банке.

В Москве задержали пенсионера, стрелявшего из пневматики в банке.Накануне, 27 марта, в одном из столичных банков пожилой человек устроил стрельбу из пневматического оружия. Как сообщили в МВД, пенсионер пришел в отделение после общения по телефону с мошенником. Тот убедил 72-летнего мужчину в том, что его персональные данные появились в открытом доступе из-за сотрудников банка.В ведомстве пояснили, что житель московского района Строгино, взяв с собой пневматический пистолет, заявился в банк, чтобы "выяснить обстоятельства". Пенсионер несколько раз выстрелил в воздух. Мужчину задержали. К счастью, никто из тех, кто находился в отделении банка, не пострадал.Кстати, якобы именно мошенник призвал пенсионера открыть стрельбу в банке (не по людям, а именно вверх). Злоумышленник убедил мужчину, что тот участвует в специальной операции. Пенсионер рассказал, что скоро в отделение банка приедет капитан полиции, чтобы вывести на чистую воду тех, кто якобы распространяет личные данные, уточняет .Сейчас проводится проверку по факту произошедшего.К слову, мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана населения. Теперь мало кто из них пытается выудить данные банковской карты. Они оказывают психологическое воздействие на граждан, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ, Центробанка.