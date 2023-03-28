В Подольской детской городской больнице разгорелся скандал – ушла из жизни девочка и, как уверяет ее мать, виноваты врачи.

В Подольской детской городской больнице разгорелся скандал – ушла из жизни девочка и, как уверяет ее мать, виноваты врачи.Трагедия случилась еще в сентябре 2021 года. Подросток Мария Гнездилова умерла при подготовке к донорской трансплантации почки и печени. 15-летняя погибшая находилась под контролем врачей Подольской детской городской больницы, однако, по мнению родителей, они нарушили клятву Гиппократа.Мать сгоревшей от болезни девочки заявила, что медики проявили халатность. По словам потерпевшей, они с неохотой принимали решение о госпитализации и чересчур долго согласовывали перевод пациентки в другое учреждение, где ее могли спасти.Женщина сулит врачам Подольской детской городской больницы жестокое наказание и добивается этого через правоохранительные органы. Однако ничего не двигается с мертвой точки, проверки затягиваются на годы.Дело ведет специалист Подольского следственного комитета Сергушов Павел Владимирович."В результате кислородного голодания произошла гипоксическая остановка сердца.Машу надо было переводить на искусственную вентиляцию легких, но изначально врачи, видимо, не хотели, потому что иначе бы ее не забрали в другую больницу, и у них осталось бы по дежурству. В итоге они тянули и получилось так, что убили ребенка", — так считают скорбящие родственники. АПодольская детская городская больница работает в штатном режиме.