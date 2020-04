Мировая пандемия коронавируса, а также глобальный экономический кризис спровоцировали как огромное число рисков, так и новые возможности для настоящих профессионалов. О том, к чему готовиться и что делать в изменившихся условиях Дни.ру поговорили с сооснователем и управляющим партнером венчурного фонда TMT Investments Артемом Инютиным.

Но это совсем не значит, что стартапы и сама отрасль избегут кризисных явлений.Как и в любом кризисе, в этом наблюдаю уже начавшееся усиление стартапов-лидеров и ухудшение ситуации со стартапами– середничками и аутсайдерами. Лидеры сейчас продолжают свой рост, иногда даже увеличивая его. Их оценка нисколько не пострадала, они по-прежнему привлекают большие раунды финансирования.Прекрасный пример – финтех-проект Stripe, привлекший недавно раунд 600 млн долл при оценке 36 млрд долл. Середничкам и более слабым стартапам в разы стало труднее привлекать деньги. Их оценки упали минимум на 30%, а иногда даже в разы. У нас в портфеле сейчас 35 проектов плюс более 200 проектов на радаре, то есть мы в них еще не проинвестировали, но пристально наблюдаем за их развитием. Из этой статистики вижу, что старые раунды финансирования, которые шли к закрытию, закрываются, а вот обсуждения по новым идут дольше: и ангелы, и фонды сейчас более детально разбираются в метриках стартапов и не всегда спешат с принятием решения.То же самое относится и к стратегам (компаниям, покупающим стартапы), некоторые из них приостанавливают сделки для более детального анализа. В принципе, как это не парадоксально звучит, венчурные капиталисты сейчас находятся с одной стороны в лучшей ситуации, так как сейчас рынок фондов и стартапы готовы пойти на уступки, чтобы получить финансирование, с другой стороны, фонды, чьи портфели были недостаточно диверсифицированы, могут пострадать, если их проекты начнут "сыпаться". Последние три года мы жили в постоянном ожидании кризиса (его ведь не было целых 10 лет и мы считали, что в 2020 кризис может быть с высокой вероятностью из-за выборов американского президента) и поэтому занимались диверсификацией своего портфеля по всем категориям: по регионам, по стадиям проектов, по отраслям, по чекам, которые мы давали в раундах, а также делали частичные выходы.А что касается самой технологии работы, то венчурные фонды всегда были готовы к удаленной работе. Конечно, всегда эффективнее личная встреча с фаундером проекта, но онлайн-беседой ее тоже можно заменить. И, естественно, один из главных вопросов сейчас при анализе стартапа: Как вы перекроили сейчас свой бюджет в связи с ситуацией на рынке? Если кризис пойдет по пессимистичному сценарию, что будет с проектом? Тут особенно важен опыт фаундера, и если он уже прошел хотя бы один кризис, то он психологически более закален, собран и готов быстро генерить идеи в резко меняющейся ситуации. У такого проекта, конечно, больше шансов собрать денег и выжить в этой ситуации.В ситуации кризиса фондам также приходится более интенсивно работать со своими портфельными проектами.Пандемия коронавируса COVID-19 и связанный с ней экономический кризис содержат в себе не только угрозы венчурному рынку, но новые возможности для него. В каких областях бизнеса, на ваш взгляд, они особенно заметно могут проявиться?Особенности этого кризиса и режим удаленной работы дают новые возможности для онлайн-образования. На примере наших проектов вижу, как увеличились их темпы роста, из-за кризисных явлений в рекламе заметно удешевилась "покупка" пользователя и теперь образовательные проекты за те же деньги в маркетинге могут занять бОльшую долю рынка. Да и число пользователей в самом сегменте выросло.Хорошо себя чувствуют и проекты online entertainment. Пользователи, лишенные привычных развлечений в офлайне, вынуждены развлекаться в онлайн: гейминг, видео/кино, фитнес.Бенефициарами кризиса стали также проекты доставки. Одна из наших портфельных компаний, занимающаяся доставкой покупок/готовой еды/лекарств в Центральной Америке, Hugo, подтверждает это.Хорошо себя чувствуют и проекты в сегменте SaaS, которые помогают удовлетворять какие-то базовые потребности человека или компании: хранение информации, общение с клиентом, интенсификация работы предприятия.Могут ли ближайшие годы стать временем, когда в условиях революционных изменений в экономике и обществе появится множество новых цифровых "единорогов" (а может, и не только цифровых) про которых мы будем говорить через 5-10 лет? Если да, то в каких областях? И как это может повлиять на стратегии венчурных инвесторов?Даже в кризисной текущей ситуации множество IT компаний прекрасно себя чувствует: Smartsheet, Zoom, Revolut, Slack, Netflix и многие др. Это говорит о том, что все эти новые единороги стали неотъемлемой частью экономики. Прогресс нельзя остановить и кризис только ускоряет процессы использования людьми и компаниями софта, это повышает производительность труда и экономит ресурсы.На мой взгляд, те же online entertainment, education, SaaS, применение искусственного интеллекта, роботов будут бумировать в ближайшие годы. И если за предыдущие годы у нас в портфеле было 3 юникорна, я надеюсь, что в ближайшие 3-5 лет еще 3-4 наших проекта станут юникорнами. И таких проектов будет немало в Европе , Штатах, Китае. Тут ведь есть еще один психологический мотивационный аспект для фаундеров: IT – практически единственная отрасль (ну, может еще шоу-бизнес и искусство), где практически с нуля человек может сделать состояние от десятков миллионов до миллиардов.На стратегию венчурных инвесторов этот процесс уже давно повлиял. Фонды прекрасно понимают, что для миллиардных проектов масштабирование должно быть по всему миру, команда должна быть замотивирована на работу по многим странам. Поэтому фонды всегда помогают своим проектам в разработке стратегии работы на множество регионов, раундами, связями в других странах и поиском крупных стратегов, переездам команды в другие страны и т д.Как в условиях кризиса венчурные инвесторы могут (и должны ли вообще?) помогать своим портфельным проектам?В кризисных ситуациях любой фонд, а не только наш, начинает еще плотнее работать со своими проектами. Мы предложили своим портфельным компаниям консервативную финансовую политику и проведение стресс-тестов. Практически все наши стартапы в марте заявили о коррекции годового плана и готовности быстро свернуть/развернуть неосновные продукты. Конечно, от бизнесмена в данной ситуации требуется мужество и мгновенная реакция на рынок.По себе знаю, что сложно выходить из привычной зоны комфорта и сократить даже некритичную часть бизнеса, чтобы сохранить основной бизнес и при первой возможности быстро ускорить рост. Часто нам приходится вместе с проектом погружаться в операционную работу и помогать ему. Кто-то сокращает маркетинговые бюджеты, кто-то сотрудников, кто-то неосновные затраты. Какие-то проекты видят новые возможности и делают пивоты, меняют свою стратегию. Кому-то помогаем сейчас с привлечением инвесторов в новые раунды.