Работы по возведению учреждения начнутся в 2021 году.

Губернатор Владимир Сипягин 27 мая в рамках поездки в Муром обсудил с руководством города и местной детской поликлиники № 1 перспективы строительства нового здания для нужд учреждения.«Поскольку корпус на улице Красноармейской признан ветхим, Мурому давно требуется новое сооружение для детской больницы. Сейчас медики ютятся в здании 1929 года постройки», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.В прошлом году Владимир Сипягин поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства нового отделения на улице Островского. На днях власти получили положительное заключение госэкспертизы.«По смете строительство обойдётся в более чем 350 млн рублей. Основной объём средств область выделит в 2022 году, но я поручил запускать работы уже сейчас. Необходимо подготовить площадку, выполнить перенос коммуникаций и заложить фундамент. Общая стоимость первого этапа составит 25-30 млн рублей», − заверил муромлян глава региона.Напомним, что ещё в 2010 году в Муроме планировали решить проблему путём возведения пристройки к старому зданию, но так и не смогли воплотить идею в жизнь.