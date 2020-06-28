Как только открылись салоны красоты в центре столицы, Ольга Орлова сразу же побежала наводить красоту. В период самоизоляции девушка и вовсе забыла, что такое профессиональный уход, поэтому скорейшие изменения во внешнем виде телеведущей не заставили себя долго ждать.

Как только открылись салоны красоты в центре столицы, Ольга Орлова сразу же побежала наводить красоту. В период самоизоляции девушка и вовсе забыла, что такое профессиональный уход, поэтому скорейшие изменения во внешнем виде телеведущей не заставили себя долго ждать.Ведущая реалити-шоу "Дом-2" с радостью побежала в салоны красоты, которые только недавно открылись в Москве. По словам Ольги Орловой, ее любимые мастера работают в "Анжело Верде". Именно в этом салоне происходят все перевоплощения певицы.Воодушевленная ведущая сразу же решилась на кардинальные перемены во внешности и поставила весьма сложную задачу перед профессионалами салона красоты. Ольга Орлова попросила перекрасить ее в платиновый блонд и достичь максимально натурального цвета.Стилист, колдовавший несколько часов над волосами Орловой, отметил, что теперь певица стала похожа на голливудскую актрису."Шэрон Стоун отдыхает", – заявил мастер в салоне.Стоит напомнить, что многочисленная аудитория Ольги пришла в восторг от нового образа телеведущей. Поклонники засыпали девушку лестными комментариями и попросили оставить контакты мастера, который "сотворил такую красоту". Более того, новый имидж Орловой вызвал такой ажиотаж потому, что телеведущая уже долгое время не решалась на какие-либо перемены. Ее образ был слишком медийным и легко узнаваемым – все, что нужно для хорошей рекламы.27 Июн 2020 в 9:00 PDTПоследние изменения произошли три года назад, когда Орлова распрощалась с группой "Блестящие" и приобрела звание "экс-солистка". Тогда певица отрезала свои шикарные кудрявые волосы и создала новый образ. Ольга сообщила в своем Инстаграме, что рассталась с прошлым и теперь у нее начинается абсолютно другая история. Как говорится, новая стрижка – новая жизнь.