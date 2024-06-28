Восьмая выставка художественных работ "Семья - душа России", посвященная семейным ценностям, открылась в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Экспозицию составили картины, отобранные авторитетным жюри по результатам одноименного конкурса. Объявление имен победителей и торжественное открытие самой "семейной" выставки этого лета прошли в Большом дворце 26 июня.

Работы традиционно оценивали мэтры российского искусства - Иван Глазунов, Василий Нестеренко, Зураб Церетели и другие мастера. Всего они отсмотрели более 1600 произведений профессиональных художников, студентов художественных вузов, талантливых детей и просто любителей живописи. В экспозиции представлены 175 лучших работ, которые смогли покорить сердца признанных профессионалов. Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева подчеркнула, как важны сегодня для России смыслы, которые несет в себе выставка."Семья - основа государства. Семья поддерживает и придает сил каждому человеку, играет важнейшую роль в сохранении и укреплении идеалов добра, справедливости, преданности, любви и верности нашей Родине. Многонациональная Россия - одна большая единая семья. Духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения - наша общая задача. За этот год всероссийский конкурс и выставка стали важным событием в культурной жизни страны. И вызывают неподдельный интерес профессиональных художников, творческих людей и привлекают большое внимание посетителей", - уверена она.Помимо избранных работ участников конкурса, в экспозиции есть и произведения признанных классиков отечественного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и многих других.Гран-при конкурса "Семья - душа России" была удостоена работа Виктории Харченко "Воистину Воскресе!", где изображен радостный момент освящения куличей в пасхальный день. А одной из самых трогательных работ и победителем в детской номинации стало произведение донецкой девочки Светланы Лиховец "Наш папа вернулся!".Проникнуться атмосферой выставки можно до 25 августа.