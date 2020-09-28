США уже решали свои внешнеполитические проблемы путем ликвидации неугодных глав иностранных государств, напомнил бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Он не исключил, что американцы готовят покушение и на президента России Владимира Путина.

США уже решали свои внешнеполитические проблемы путем ликвидации неугодных глав иностранных государств, напомнил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он не исключил, что американцы готовят покушение и на президента России Владимира Путина.У Соединенных Штатов нет моральных препятствий для радикального решения своих внешнеполитических проблем, уверен Кедми. По его словам, можно составить огромный список глав государств, которые были убиты в результате организованных Штатами покушений.В Вашингтоне рассматривали вариант ликвидации президента Сирии Башара Асада и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, отметил эксперт. Еще раньше американске спецслужбы обсуждали возможность устранения бывшего председателя КНР Мао Цзедуна и некоторых главы европейских государств, заявил Кедми.У американцев нет никаких моральных препятствий организовать покушение на президента России Владимира Путина, уверен эксперт. "Это вопрос возможности и целесообразности, именно так к этому надо относиться", – сказал политолог в эфире израильского телеканала Iton-TV.Как писали "Дни.ру", ранее Яков Кедми спрогнозировал признание Белоруссией российского статуса Крыма. По мнению эксперта, у президента Александра Лукашенко больше нет возможности маневрировать между Западом и Москвой. Евросоюз не признал его победителем выборов главы государства и считает нелегитимным.Лукашенко не признавал российский Крым потому, что не хотел портить отношения с Западом, подчеркнул Кедми. Многовекторность была основой внешней политики республики.