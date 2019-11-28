Жители первого и второго корпусов дома №7 на Верхне-Печорской улице в Нижнем Новгороде обратились в региональное отделение партии Единая Россия с просьбой о помощи. С 25 ноября в их квартирах пропал газ. Партийцам удалось добиться оперативного решения этой проблемы.

Жители первого и второго корпусов дома №7 на Верхне-Печорской улице в Нижнем Новгороде обратились в региональное отделение партии "Единая Россия" с просьбой о помощи. С 25 ноября в их квартирах пропал газ. Партийцам удалось добиться оперативного решения этой проблемы.Выяснилось, что газоснабжение было отключено из-за аварийной ситуации в одной из квартир. К решению проблемы подключился региональный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Рыжков.По его инициативе в снабжающую организацию было направлено обращение, а Госжилинспекция официально была уведомлена о происходящем. Александр Рыжов напомнил, что коммунальные услуги должны предоставляться жителям без перебоев и вне зависимости от любых спорных вопросов. Проблемы же должны решаться в установленном законами порядке.В результате газоснабжение было оперативно восстановлено. "Этот случай показывает нам, как важно знать и соблюдать законодательство об обеспечении безопасности пользования газом в быту", – заметил координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя"."Незначительное, казалось бы, отступление от требований закона может привести к цепочке событий, приводящих к неблагоприятным последствиям", – подчеркнул Александр Рыжков. Он добавил, что именно поэтому партийный проект "Школа грамотного потребителя" продолжит уделять повышенное внимание данной тематике.Отметим, активисты "Единой России" занимаются повышением уровня информированности населения в сфере продовольственной политики, а также контроля качества товаров и услуг. Кроме того, они проводят регулярные мониторинги цен на продовольствие, лекарства и другие товары.