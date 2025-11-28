Один мужик пукать по нотам умел.Встречает как-то друга. Тот его и спрашивает: Что правда, умеешь? Да, отвечает, только ноты нужны.
А из попсы, например "Тополиный пух" Иванов Инт-л сможешь?
- Смогу, ноты давай.
Тот дал.
Мужик:
-пук, пук,...
-Здорово! А из классики?
-Ноты давай.
Даёт.
-Пук-ппууук!!
-Супер, а из тяжелого рока сможешь что-нить "напукать"?
-попробуем, ноты только давай!
Смотрел, смотре он ноты и в конце концов отвечает:"нет, не смогу"
-А почему?
-ДА ТУТ В ТРЁХ МЕСТАХ ОБОСР@ТЬСЯ МОЖНО!!!
еще анекдот!