Во время 7-й Всероссийской конференции «Навигация и управление – 2025» в Суздале показали обновлённый мобильный топопривязчик «Сова». Эта система навигации помогает точнее ориентировать

Во время 7-й Всероссийской конференции «Навигация и управление – 2025» в Суздале показали обновлённый мобильный топопривязчик «Сова». Эта система навигации помогает точнее ориентировать военную технику и ускоряет работу расчётов благодаря улучшенному ПО и удобному интерфейсу. Об этом рассказали в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Топографический комплекс построен на базе дистанционно управляемой платформы «Депеша», которая стала