Летняя резина не выносит пониженных температур.

Летняя резина не выносит пониженных температур.С приходом тепла многие автолюбители задаются вопросом – когда менять зимнюю резину на летнюю. Эксперты отмечают, что уже сейчас в некоторых автосервисах есть заявки на шиномонтаж. Однако они не советуют торопиться в данном вопросе и советуют подождать до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха перестанет опускаться ниже пяти градусов.По прогнозам синоптиков, в 2023 году весной стабильное тепло наступит не раньше 3 апреля. Днем воздух будет прогреваться до +14 днем, ночью до +3. Только тогда уже можно будет смело менять шины, cообщает сайт .В автосервисах пояснили: именно в такое время летняя резина будет нормально функционировать. Все дело в том, что при низких температурах состав резиновой смеси у летней шины не будет работать.Тем, кто сейчас планирует дальние поездки, пока не стоит "переобувать" свои ласточки и стоит подождать еще недельку, сообщает .Стоит отметить, что в 2023 году в новом сезоне стоимость замены шин в специализированной мастерской (в данном случае – колес в сборе без балансировки) в разных российских городах начинается от 850 до 1400 рублей за комплект шин R12-14 (минимальный размер колеса).Комплекс шиномонтажных работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1600 рублей — цена выросла незначительно еще в начале зимы. В другом автосервисе стоимость составила 1750 рублей.