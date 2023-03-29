Чудесная история знакомства Тыковки и семилетнего Роуана.

Чудесная история знакомства Тыковки и семилетнего Роуана.Семилетниймальчик по имени Роуан написал письмо своему папе с просьбой завести щенкакорги. Недолго думая, отец мальчика принял решение подарить щенка своему ребенку.На видео он запечатлел трогательный момент знакомства корги по имени Тыковка иРоуана.Сначала мальчикне поверил, но быстро осознал происходящее. Он был безумно счастлив держать Тыковкуна руках. Со временем он научился выгуливать собаку, купать ее и кормить. Отецгордится сыном — тот сдержал обещания, которые дал в своем письме."Это самыйсчастливый день в моей жизни! Это самый лучший подарок, который я когда-либополучал!" — делится эмоциями мальчик.Впереди у Роуанаи Тыковки долгие годы дружбы и веселья!