Что нельзя делать.

Что нельзя делать.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА29 марта православные чтят память Савина Ермопольского. В третьем веке он занимал пост градоначальника в Египте. В годы гонений на христиан даже высокая должность не спасла святого от зверств язычников. Чиновника вместе со своими сподвижниками был вынужден оставить службу и укрываться от преследований в далекой деревне.Савина Египетского предал нищий, которому чиновник не редко помогал. Всего за две золотые монеты он указал властям, где скрывается святой. Его вместе с последователями схватили и подвергли истязаниям. Испытания не заставили мученика отречься от Христа, и тогда его утопили в реке Нил.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 МАРТА 2023 ГОДАВ день памяти святого на Руси запрещалось решать материальные вопросы. Считать деньги было плохой приметой. 29 марта нельзя было громко кричать, использовать бранные слова и сплетничать о близких – все это могло привлечь нечистую силу.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫСавина на Руси прозвали Саввой, а еще православный праздник в народе получил название Тележный день. По традиции, 29 марта мужики занимались ремонтом телеги, запрягали лошадей, катались по деревне и проверяли, все ли работает.На современный манер сегодня идеальный день для ремонта автомобиля и решения вопросов о путешествии. Согласно давней примете, погода 29 марта определяла погоду на оставшиеся весенние месяцы.