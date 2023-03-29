Водитель пытался проскочить переезд.
Водитель пытался "проскочить" переезд.
В Крыму пассажирский поезд столкнулся в легковушкой Skoda. Инцидент произошел на переезде в районе Джанкоя, сообщает телеканал.
По данным , все четыре человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Следственный комитет сообщил, что водитель "легковушки", попавший под поезд в Крыму, попытался проехать переезд, несмотря на приближающийся поезд.
Как сообщает , погибшими оказался таксист и три пассажира: мама с двумя детьми.