Водитель пытался проскочить переезд.

Водитель пытался "проскочить" переезд.В Крыму пассажирский поезд столкнулся в легковушкой Skoda. Инцидент произошел на переезде в районе Джанкоя, сообщает телеканал.По данным , все четыре человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Следственный комитет сообщил, что водитель "легковушки", попавший под поезд в Крыму, попытался проехать переезд, несмотря на приближающийся поезд.Как сообщает , погибшими оказался таксист и три пассажира: мама с двумя детьми.