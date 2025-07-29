За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 49 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 18 миллионов рублей, сообщили в МВД

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 49 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 18 миллионов рублей, сообщили в МВД региона. Так, 50-летнюю жительницу Владимира аферисты лишили 2 305 000 рублей под предлогом выгодного онлайн-инвестирования. А 42-летняя жительница Коврова перевела 2 100 000 рублей на “безопасный счет” после звонка лжесотрудника силовых структур.