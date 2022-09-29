Экс-солистка Та-Ту поделилась печальными новостями.

Экс-солистка "Та-Ту" поделилась печальными новостями.Летом этого годарыжая "татушка" Лена Катина вышла замуж во второй раз. Избранником девушкистал миллионер Дмитрий Спиридонов. Мужчина занимается бизнесом и ранее запускалпроекты вместе с Олегом Тиньковым. Скорее всего, пара познакомилась на днерождении бизнесмена — Лена Катина выступала там с любимыми песнями группы"Та-Ту".Дмитрий нескрывает своего диагноза — рак щитовидной железы. Впервые с ним он столкнулсяеще в 2014 году, а спустя восемь лет история повторилась. В новом интервью Ленапризналась, что рак разбил ее радость на какое-то время и заставил переживать,но она верит в лучшее. Девушка мечтает о совместных детях и долгой счастливойжизни со Спиридоновым. По ее словам, у супруга сейчас этап ремиссии после лечения в Германии."Славабогу, не та онкология, с которой надо бороться годами", — поделилась с читателями недавно выскочившая замуж Катина. Девушка напоминает, что болезнь может вернуться, но она верит в лучшее.Напомним, что солисткагруппы "Та-Ту" уже была замужем. Со своим первым мужем музыкантом СашоКузмановичем девушка развелась несмотря на общего сына.