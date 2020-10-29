Представитель одной из компаний по производству продуктов питания обратился в полицию подмосковного города Домодедово. Он рассказал, что со склада его фирмы было похищено продукции на 700 ..

Представитель одной из компаний по производству продуктов питания обратился в полицию подмосковного города Домодедово. Он рассказал, что со склада его фирмы было похищено продукции на 700 тысяч рублей.Подозреваемым оказался 35-летний житель закрытого военного городка Чехов-2 в Московской области, передает сайт "". Схема похищения поразила своей простотой. Мужчина договорился с сотрудником транспортной компании, который должен был перевести продукцию со склада, и подменил его на смене. Он погрузил товар к себе в грузовик, но повез не к месту назначения, а к себе.Украденное же удалось разыскать в гараже в Чехове. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".