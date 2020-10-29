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<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2020-v-barselone-vo-vremya-protestov-speli-kalinku.html" target="_blank">В Барселоне во время протестов спели Калинку</a> - Протестующие в Барселоне остроумно отреагировали на абсурдные обвинения в связях с Россией. Вышедшие на улицы люди спели русскую песню Калинка, передает сайт ..