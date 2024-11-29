Новый ФАП в селе Патакино установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его открытия ждали жители 7 деревень, в которых проживают 180 человек. Прием пациентов в новом

Новый ФАП в селе Патакино установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его открытия ждали жители 7 деревень, в которых проживают 180 человек. Прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте начался с октября. Больных смотрит фельдшер Татьяна Щапова. Она пришла работать сюда сразу после окончания медучилища в Коврове. Принимать пациентов в новом здании гораздо приятнее и удобнее – делится