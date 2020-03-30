Экстрасенс и таролог Александр Кинжинов дал прогноз российским знаменитостям насчет коронавируса. Он предположил, что Льву Лещенко, который находится на лечении в Коммунарке, рано радоваться.

Экстрасенс и таролог Александр Кинжинов дал прогноз российским знаменитостям насчет коронавируса. Он предположил, что Льву Лещенко, который находится на лечении в Коммунарке, рано радоваться.Кинжинов считает, что скоро станет известно о болезни еще одной отечественной звезды. Кто именно окажется под ударом COVID-19, таролог не сказал.Экстрасенс высказался о здоровье певца Игоря Николаева и Льва Лещенко. По его словам, первый выздоровеет. А в отношении второго он вынес неутешительный вердикт. "По поводу оптимистичных прогнозов про Льва Лещенко, я бы не торопился", – цитирует Александра КинжиноваО том, что исполнитель болен коронавирусом, стало известно чуть менее недели назад. Певец вернулся из США, где подхватил заразу. Лев Лещенко не стал соблюдать необходимый двухнедельный карантин и отправился на съемки передачи "Привет, Андрей", а затем на день рождения сестры композитора Игоря Крутого.29 Мар 2020 в 8:32 PDTКак писали "Дни.ру", вслед за Львом Лещенко в больнице в Коммунарке, где лечат инфицированных , попал Игорь Николаев. К счастью, его тест на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время Льву Лещенко уже лучше, из реанимации его перевели в обычную палату.