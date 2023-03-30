История христианского праздника.

История христианского праздника.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА30 марта христиане вспоминают Алексия, человека Божия. В православии он считает одним самых почитаемых святых. Праведник жил на рубеже четвертого и пятого веков. Согласно преданию, он происходил из знатного римского рода, его отец был сенатором, разделяющим учения Христа и помогающим нуждающимся.После свадьбы Алексий уехал из Рима в Эдессу, где 17 лет вел образ аскета и просил милостыню. Позже праведник вернулся домой. Родители не узнали странника, однако пустили его пожить, так святой провел еще 17 лет.Однажды в Соборе Святого Петра глас Божий указал прихожанам, что человека Божия нужно искать в доме сенатора. Вернувшись, отец обнаружил тело аскета неживым, а прибывший Папа Иннокентий I, взяв из рук усопшего святок, понял, кто это был. Тело Алексия похоронили в храме.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 МАРТА 2023 ГОДАВ день памяти святого нельзя отказывать просящим в милостыне. 30 марта не рекомендовалось распивать спиртные напитки. Наши предки верили, что на Алексеев день женщина не должна заниматься работой по дому, иначе может навлечь беду на семью.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫНа Руси праздник прозвали Алексей Теплый. Была традиция встречать весну вкусным пирогом, выставленным на улице, а после угощения должна была разделить вся семья. 30 марта наши предки старались завершить все начатые дела, чтобы тепло и удача пришли в дом. Согласно примете, если на праздник идет дождь, значит лет будет богатый урожай.