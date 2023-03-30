Извержение вулкана Эбеко произошло утром 29 марта.

Извержение вулкана Эбеко произошло утром 29 марта.На острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области произошло извержение вулкана, сообщает телеканал . В СМИ попало несколько видео с места происшествия. В частности, запись предоставил .Ближайшим к вулкану является город Северо-Курильск. Отмечается, что жители не почувствовали запаха сероводорода, также обошлось без пеплопада. На видео заметно, как темный столб пепла поднимается в голубое небо.