Накануне в подмосковном Одинцове, по данным , случилось ЧП. На пульт дежурного поступило сообщение о попытке кражи в продуктовом магазине. На месте сотрудники правопорядка обнаружили ..

Накануне в подмосковном Одинцове, по данным , случилось ЧП. На пульт дежурного поступило сообщение о попытке кражи в продуктовом магазине. На месте сотрудники правопорядка обнаружили 20-летнюю предполагаемую воровку.По словам продавцов, "покупательница" взяла с полки товары и спрятала их под одеждой. Девушку попытались остановить на кассе, однако она ударила продавщицу и укусила ее за руку. Об этом пишут .Агрессивную девушку задержали и доставили в отдел полиции. Как сообщает , против нее завели уголовное дело по статье "Грабеж".