Валерия Чекалина высказалась в блоге по поводу своего развода.

Валерия Чекалина высказалась в блоге по поводу своего развода.Этот год назван "Годом семьи". Несмотря на это он стал своеобразным рекордсменом по числу звездных разводов. Буквально пару дней назад одинокой стала Алсу, чей семейный конфликт обсуждался на протяжении всего лета, а чуть раньше от брачных уз освободилась блогер Валерия Чекалина. Также в этот список попали певица Нюша, телеведущая Анна Башмет, владелица маркетплейса "Вайлдбериз" Татьяна Бакальчук и другие.Причем удивительно, что многие из тех, кто решился прекратить отношения с мужьями являются многодетными мамами. Вот и Лерчек, которая воспитывает троих детей от Артема Чекалина сделала неожиданное признание. Отвечая на вопросы подписчиков, она написала, что "развод это плохо и хорошо одновременно"."Так легко дышится! Уверена, что мы оба станем только счастливее", – добавила блогер.Многие подумали, что это связано с новым романом в жизни звезды Сети, но она сама недавно поделилась, что пока не хочет никаких отношений и наслаждается обществом своих детей. Артем же долго скучать не стал. На свадьбе своего друга Никиты Серова он появился в обществе девушки. Блогер не стеснялся выражать свои чувства на публике, однако о серьезных отношениях пока речь не идет.Лерчек прокомментировала слухи о новой пассии своего бывшего, заявив, что будет рада за Артема, но детей знакомить не позволит, поскольку для такого шага отношения пары должны быть приближены к браку.