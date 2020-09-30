Тюменскую порноактрису Любовь Бушуеву, известную под псевдонимом Лола Тейлор, избили и изнасиловали в Геленджике. Девушка написала заявление в полицию, передает телеканал . По словам ..

Тюменскую порноактрису Любовь Бушуеву, известную под псевдонимом Лола Тейлор, избили и изнасиловали в Геленджике. Девушка написала заявление в полицию, передает телеканал "".По словам Бушуевой, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября, когда она отдыхала на яхте вместе с подругой. В какой-то момент на них напали трое мужчин. Каким образом они оказались на судне – неизвестно. Актриса утверждает, что она и ее подруга уже прошли медицинское освидетельствование, побои были зафиксированы правоохранителями, сообщает .