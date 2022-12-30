Новый год – пора накрывать на стол! Владимирский шеф-повар Александра Некрасова подготовила для горожан рецепт двух праздничных блюд. Они просты в технике, финансово не затратны, а за

Новый год – пора накрывать на стол! Владимирский шеф-повар Александра Некрасова подготовила для горожан рецепт двух праздничных блюд. Они просты в технике, финансово не затратны, а за ингредиентами далеко ходить не надо. Почти всё найдется у любой хозяйки в холодильнике. Наша редакция подключилась к процессу. Вместе мы приготовим «Теплый салат» с копченой индейкой и «Салат