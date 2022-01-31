Один человек погиб и один серьезно пострадал на пожаре под Александровом. В деревне Лизуново днем в субботу, 29 января, загорелся частный жилой дом. Как говорят в тревожном ведомстве,

Один человек погиб и один серьезно пострадал на пожаре под Александровом. В деревне Лизуново днем в субботу, 29 января, загорелся частный жилой дом. Как говорят в тревожном ведомстве, сообщение о пожаре поступило с опозданием. Огонь увидели соседи и сразу же вызвали пожарную охрану, но загоревшийся дом находится далеко от остальных, так что увидели пожар люди