Парламентарии одобрили законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такую меру предложил президент Владимир Путин, выступивший 25 марта с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом.

Парламентарии одобрили законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такую меру предложил президент Владимир Путин, выступивший 25 марта с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом.Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности будет ниже этой суммы. При начислении пособий не останутся без внимания и районные коэффициенты к заработной плате. Мера будет действовать с начала апреля до конца декабря текущего года.Также парламентарии одобрили поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса. Они касаются защиты здоровья населения, а также поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях.Помимо прочего, поправки уточняют полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Кабинет министров предлагается наделить правом вводить такие режимы на всей территории страны или ее части.Кроме того, устанавливается специальный порядок регистрации и обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях чрезвычайных ситуаций и профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.В случае чрезвычайной ситуации правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями. Также вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Предусмотрены и меры для поддержке туроператоро в сфере выездного туризма.